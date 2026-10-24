Informations inexactes » : Le pool d’avocats de Diodio Glow Skin monte au créneau face à L’Observateur

Le pool d’avocats de Mame Diarra Thiam, plus connue sous le nom de « Diodio Glow Skin », a apporté un démenti formel ce samedi 24 octobre 2026, suite aux révélations publiées par le quotidien L’Observateur.



Alors que le journal faisait état d’aveux présumés de sa cliente dans une affaire de dénigrement en ligne, la défense conteste fermement ces accusations selon lesquelles elle aurait reconnu avoir « financé une entreprise de dénigrement en ligne », dénonçant des informations jugées « inexactes » et « insuffisamment vérifiées ».



Dans un communiqué le conseil de l'accusée précise les éléments versés au dossier en rappelant que « lors de la confrontation, Rokhaya FALL dite ROX a soutenu que le montant reçu était destiné au financement d’oeuvres sociales ».



Les avocats déplorent le traitement médiatique de cette procédure judiciaire en cours, estimant que « la quête du buzz ne doit pas amener un professionnel de l'information à salir une personne présumée innocente » et appelant ainsi l'ensemble des médias à faire preuve de rigueur et de responsabilité.



Face à ces publications, Me Alioune Badara Fall, Me Aboubacry Barro et Me Dior Gueye Diagne préviennent que leur cliente entend faire valoir ses droits pour préserver son honneur.



Mame Diarra Thiam « se réserve expressément le droit de saisir, au moment opportun, toute instance compétente et d’engager toute action appropriée à l’encontre de toute personne, physique ou morale, qui s’aventurerait à diffuser ou à relayer des informations erronées la concernant dans le cadre de cette affaire », conclut le pool d'avocats.