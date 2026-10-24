Octobre Rose : l’UNICEF et ses partenaires marchent contre les cancers du sein et du col de l'utérus

Dans le cadre d’Octobre Rose, le personnel de l’UNICEF a organisé, ce samedi 24 octobre 2026, une randonnée en collaboration avec la Fédération des associations de personnels des Nations unies (FUNSA) et l’Association des Randonneurs.
Placée sous le thème « Solidaires à chaque pas, mobilisés contre le cancer », cette initiative vise à sensibiliser le public à la lutte contre le cancer et à promouvoir la solidarité.
À cette occasion, le président de l’Association du personnel de l’UNICEF au bureau régional s’est réjoui de la mobilisation. « C’est une joie d’avoir participé à cette marche lancée par le bureau pays. Mobiliser, contribuer et participer, c’est ce que nous avons fait », a-t-il déclaré.
Il a également insisté sur l’importance de la prévention et de la sensibilisation, affirmant que l’objectif est de faire comprendre aux populations que « l’espoir est toujours là ».
De son côté, le docteur Claude, chargé des programmes de santé à l’UNICEF, a rappelé l’ampleur de ces maladies. « Les cancers du sein et du col de l’utérus représentent environ 30 % de tous les cancers. C’est énorme », a-t-il souligné.
Il a également alerté sur la mortalité liée à ces deux cancers. « En termes de mortalité, 25 % des femmes meurent à cause de ces cancers », a-t-il déclaré, soulignant l’urgence de renforcer la prévention et le dépistage précoce.
Le spécialiste a particulièrement insisté sur le cancer du col de l’utérus, lié dans la grande majorité des cas à une infection par le papillomavirus humain (VPH/HPV), qui se transmet principalement par voie sexuelle. Il a plaidé pour la vaccination préventive des jeunes filles dès l'âge de 9 ans, conformément aux recommandations sanitaires.
Il a salué les efforts du gouvernement sénégalais en faveur de la vaccination contre ce virus. « Bravo au gouvernement du Sénégal qui encourage cette vaccination », a-t-il déclaré.
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