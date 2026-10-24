Projet de loi de finances rectificative 2026: Le Premier ministre face à la presse ce dimanche

D'après le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV - ), une conférence de presse du gouvernement sera animée par le Premier Ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô
Cet événement se tiendra le dimanche 25 octobre 2026 à 16 heures au Building administratif Président Mamadou DIA.
Toujours selon la même source, le thème principal de cette rencontre portera sur le Projet de loi de finances rectificative 2026.
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