Projet de loi de finances rectificative 2026: Le Premier ministre face à la presse ce dimanche

D'après le Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (BIC-GOUV - ), une conférence de presse du gouvernement sera animée par le Premier Ministre Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô .





Cet événement se tiendra le dimanche 25 octobre 2026 à 16 heures au Building administratif Président Mamadou DIA.





Toujours selon la même source, le thème principal de cette rencontre portera sur le Projet de loi de finances rectificative 2026.



