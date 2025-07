Guinaw Rails : Un couple arrêté avec du chanvre indien et de l’ecstasy à bord d’un taxi

Deux individus, un homme et une femme, ont été interpellés dans la nuit du 15 au 16 juillet 2025 à Guinaw Rails, pour offre et cession de chanvre indien ainsi que détention de drogue de synthèse (ecstasy), communément appelée « Souss », rapporte le Commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails.



« Ces arrestations font suite à une mission de sécurisation », précise la police. Les agents ont intercepté un homme et une femme qui se trouvaient à bord d’un taxi YANGO, suscitant des soupçons lors d’un contrôle de routine.



La fouille du passager a permis la découverte de : « une barrette de chanvre indien pesant 475 grammes », « ainsi que quatre cornets soigneusement dissimulés dans un sachet plastique ».



Sa compagne, quant à elle, « était en possession d’un comprimé de couleur rose, identifié comme de l’ecstasy », une drogue de synthèse classée comme substance illicite au Sénégal.



Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et « l’enquête est en cours », indique la source, qui n’exclut pas d’éventuelles complicités ou ramifications du trafic.