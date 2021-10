Guinée: 518 Directeurs administratifs et financiers des régies de l’État passent le grand oral devant le Colonel Mamadi Doumbya et mandats d’arrêts internationaux contre une cinquantaine de personnalités en fuite

Selon des informations exclusives obtenues ce mardi par Confidentiel Afrique, la junte militaire au pouvoir en Guinée depuis le 05 septembre dernier met la pression sur les 518 responsables des régies financières qui ont géré l’écosystème public et parapublic de l’économie guinéenne ses 10 dernières années sous le magistère de l’ancien Président Alpha CONDÉ. Selon des informations autorisées, l’ex-locataire du palais Sékoutoureya avait mis en place de 2012- 2021 une vaste machine de de prédation financière en confiant une centaine de régies financières stratégiques à ses affidés et proches collaborateurs qui lui rendaient compte directement. La junte militaire a découvert dans ses enquêtes une caverne d’Ali Baba chez le DG des impôts de Guinée, Aboubacar Mackissa Camara. Son immense fortune donne



Confidentiel Afrique a appris auprès de sources crédibles, en complicité d’avec le cabinet de l’ancien Président guinéen, plus de 1500 millards de dollars ont irradié l’écosystème économique et financier du pays avec plus d’une centaine de milliards de dollars bloqués dans des comptes offshore. Bien tuyauté, le nouvel homme fort de Conakry a pris conscience de ce cancer financier aux effets détonateurs qui tuait l’économie du pays. Le Colonel Mamadi Doumbya a décidé donc de convoquer manu militari ces 518 Directeurs administratifs et financiers des sociétés publiques et parapubliques au palais de Conakry pour



Selon les informations de Confidentiel Afrique, la junte militaire s’apprête à lancer. des audits lancés à partir de jeudi prochain et des mandats d’arrêt internationaux contre une cinquantaine de personnalités absentes du territoire guinéen pendant le putsch du 5 septembre 2021. Nous y reviendrons en détails.



Source: Confidential Afrique