Guinée Bissau: l'ancien président Manuel Sérifo Nhamadjo est décédé

L'ancien président de transition de Guinée-Bissau, Serifo Nhamadjo, est décédé ce mardi à 62 ans, à Lisbonne, des suites d’une maladie, a annoncé son parti, le PAIGC.



Né le 25 mars 1958, Serifo Nhamadjo, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), a été président de transition de la Guinée-Bissau entre mai 2012 et juin 2014. Il a assumé la direction de la période de transition en Guinée-Bissau, à la suite d'un coup d'État des militaires.



Il était auparavant le premier vice-président du Parlement guinéen. Homme politique qui se considérait comme un amoureux de la paix, de la justice et de la stabilité, Serifo Nhamadjo a été formé en comptabilité et en analyse au Portugal et était également un amoureux avoué du football, en particulier Benfica, étant même devenu président de ce club à Bissau.



Il a également été fondateur et premier président du Clube Desportivo de Mansaba, dans l'intérieur nord de la Guinée-Bissau.