La Commission de la CEDEAO qui s’est réunie le 06 décembre 2023 à Abuja s’est exprimée sur la situation en Guinée-Bissau et les récents événements qui ont conduit à la dissolution du Parlement.



Elle dit avoir « ​pris note avec regret de la dissolution de l'Assemblée nationale populaire par le Président de la République, le 4 décembre 2023 ».



Pour ce qui s’agit de sanctionner les auteurs des troubles notés dans le pays et que le Président a qualifié de tentative de coup d’Etat, la CEDEAO a été plus ferme et plus prolixe.



Elle « a relevé l'affrontement qui a opposé, le 1 décembre 2023, la Garde nationale et des éléments des forces de défense et de sécurité dans la capitale, Bissau, et a fermement condamné les actes de violence qui se sont produits ainsi que la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel et de l'État de droit dans le pays. Elle a réitéré l'appel lancé aux autorités pour l'arrestation et la poursuite des auteurs de l'incident, conformément aux lois du pays ».