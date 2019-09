Guinée-Bissau: la police brûle deux tonnes de cocaïne

L’endroit était sécurisé par un important dispositif policier. Les soldats de la force latente de la Cédéao étaient venus prêter main forte.



Les autorités ont procédé alors à une nouvelle vérification en faisant des prélèvements sur quelques paquets de cocaïne. Les tests se sont révélés positifs: aucun doute, il s'agissait bien cocaïne pure et dure.



Les paquets de drogue sont ensuite disposés sur une bûche et aspergés d’essence. Au signal, un agent met le feu. Une forte explosion et une fumée noire s’élève dans le ciel.



Pour Mingus Monteiro Correio, directeur-adjoint de la police judiciaire, cette prise témoigne de la « détermination de la police judiciaire ». « Je pense que bientôt nous aurons encore d’autres résultats, ajoute t-il. La Guinée-Bissau n’est pas un narco-Etat. Comme tous les autres États malheureusement, nous sommes touchés par ce phénomène. »



Dix suspects ont été arrêtés. La police a mis la main sur dix véhicules de luxe appartenant aux trafiquants et sur une vedette rapide qui a servi à transporter le produit. Des téléphones satellitaires retrouvés dans un immeuble ont été saisis et placés sous scellés.