Guinée : Cellou Dalein Diallo appelle ses militants à descendre dans la rue pour...

Face à la presse et devant les militants de l’UFDG, le leader Cellou Dalein Diallo pour une fois, a fait fi de la paix et incite ses militants à descendre dans les rues si toutefois les commissions administratives donnaient victoire au camp du président Alpha Condé. Selon lui, « on ne peut pas continuer comme ça, il faut que la jeunesse se soulève pour faire respecter la vérité des urnes. Il faut du respect au peuple guinéen et qu’il arrête de corrompre les juges pour maquiller les résultats.



Devant une foule acquise à sa cause, le leader de l’opposition guinéenne estime que sa victoire éclatante est incontestable, car dira t-il, à Ratoma l’UFDG a gagné dans tous les 34 quartiers soit 100% et à Dixinne ils ont gagné 15 quartiers sur les 22. Idem dans d’autres grandes communes où l’opposition est majoritaire.



Pour étayer ses propos, Cellou Dalein Diallo dit disposer des procès verbaux fidèles aux résultats sortis des bureaux de vote. Seulement, martèle t-il, l’UPG du président Alpha Condé est en train de magouiller auprès de la CACV pour faire annuler les PV où l’opposition est majoritaire. Il appelle ses militants à se mobiliser pour défendre la vérité des urnes quoi qu’il advienne. Alors que les Guinéens attendent toujours les résultats des élections communales de dimanche, les incidents violents qui se multiplient dans le pays ont déjà fait 5 victimes...



Dakar Actu