Cameroun : la présidentielle fixée au 12 octobre, Paul Biya entretient le flou sur sa candidature

Le président camerounais Paul Biya, 92 ans, a signé vendredi 12 juillet un décret fixant la prochaine élection présidentielle au 12 octobre 2025. Aucune indication n’a été donnée quant à sa participation à ce scrutin, alors qu’il est au pouvoir depuis près de 43 ans.



Le décret présidentiel précise que les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures.



Chef de l’État depuis 1982 et président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), parti majoritaire, Paul Biya reste, selon ses partisans, le « candidat naturel » de la formation. Mais à trois mois de l’échéance, il n’a toujours pas dévoilé ses intentions.



Le silence du chef de l’État alimente les spéculations, dans un pays marqué par une gouvernance centralisée et autoritaire. Si certains appellent à une transition au sommet de l’État, d'autres continuent de plaider pour sa reconduction.



Ces dernières semaines, le camp présidentiel a connu plusieurs départs notables. Parmi eux, Issa Tchiroma Bakary, jusqu’alors ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a quitté le gouvernement avant d’annoncer sa candidature à la présidentielle sous les couleurs de son parti, le Front pour le salut national du Cameroun (FSNC).