Guinée: de retour à Conakry, Dadis Camara se dit prêt à répondre à la justice

Quel rôle Moussa Dadis Camara a-t-il joué dans le massacre du 28 septembre 2009 ? Depuis plusieurs années la question hante l'affaire. À peine arrivé à Conakry, le capitaine putschiste s'est dit prêt à répondre aux juges : « Je suis prêt à me mettre à disposition de la justice afin que plus jamais ce genre d’événement ne vienne endeuiller la Guinée ». Une démarche qu’il affirme mener « pour la mémoire des victimes de ces douloureux événements, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l’histoire ».



Le 28 septembre 2009, alors que Moussa Dadis Camara était chef de la junte, des militaires avaient fait irruption dans le grand stade de Conakry pour réprimer une manifestation contre sa candidature à l’élection présidentielle. Au moins 157 personnes avaient été tuées, 109 femmes violées.



« Nous espérons vivement que le retour de Moussa Dadis Camara obligera les autorités guinéennes à enfin tenir leurs engagements et à ouvrir le procès dans les plus brefs délais, un procès emblématique tant attendu par les victimes », a indiqué dans un communiqué Me Alpha Amadou DS Bah, vice-président de l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et du citoyen (OGDH). Moussa Dadis Camara a été mis en examen dans cette affaire en juillet 2015.