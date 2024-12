Guinée: l'opposant Aliou Bah écroué après son premier jour de procès

« Aliou Bah n'a fait que rappeler aux autorités qu'elles ont pris des engagements et qu'elles sont tenues de les respecter », déclare son avocat.

Régulièrement dans les médias et sur ses réseaux sociaux, Aliou Bah critique les autorités guinéennes dont il pointe du doigt la responsabilité dans le drame de N’Zérékoré et la lenteur du processus de transition.Une prise de position médiatique qui serait à l'origine du procès selon son avocat, Almamy Samory Traoré : « En réalité, c'est un procès qui est purement politique, l'objectif, c'est de le faire taire parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est le seul acteur politique qui ose prendre la parole et dire exactement ce que pensent les citoyens épris de paix et de justice et qui sont à la quête de la liberté pour lesquelles il est en train de se battre. » Aliou Bah avait été arrêté alors qu'il s'apprêtait à se rendre en Sierra Leone. Dans un communiqué publié suite à la décision de justice, son parti dénonce « un abus flagrant de pouvoir » et « une stratégie systématique d’intimidation et de répression visant à réduire au silence les voix dissidentes ».Aliou Bah refera face à la justice très prochainement. Jugé en flagrant délit, son avocat espère repasser devant les tribunaux dès ce mardi 31 décembre 2024.