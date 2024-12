Guinée: la justice autorise l’ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à se faire soigner à l’étranger

Celui qui a été le dernier Premier ministre d’Alpha Condé est hospitalisé depuis un an et 7 mois après un grave incident de santé. Mais Ibrahima Kassory Fofana a été arrêté en avril 2022, accusé de détournement présumés de deniers publics, enrichissement illicite et corruption. Il a été finalement autorisé à aller se faire soigner à l'étranger, selon un de ses avocats.

Ndeye Fatou Touré

div id="taboola-below-article-thumbnails">