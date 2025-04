L'ancien président Joseph Kabila annonce son retour en RDC

Un retour avec quelles intentions ?

Mardi 8 avril, Joseph Kabila est une nouvelle fois sorti du long silence qu'il respecte depuis plusieurs années, cette fois par une déclaration écrite consultée par RFI . Dans ce document, l'ancien président annonce son prochain retour en République démocratique du Congo ( RDC ) et justifie sa décision par la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. La qualifiant d'« hors de contrôle », il juge qu'après six années d'absence et une année d'exil, l'heure est venue pour lui de « rentrer sans délai », « compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers [toute la RDC], ainsi que de la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale ».Si ce dernier ne donne aucune date précise pour son retour, l'un de ses proches croit savoir qu'il pourrait intervenir « dans les prochains jours » par l'est du pays, sans que l'on sache dans quelle province exactement. « J'ai décidé de commencer par la partie orientale [de la RDC], parce que c'est là qu'il y a péril en la demeure », poursuit Joseph Kabila dans sa déclaration, affirmant en outre avoir consulté plusieurs dirigeants ou ex-dirigeants de la région, ainsi que des acteurs politiques et sociaux congolais ou étrangers, avant de prendre sa décision.Officiellement installé depuis un an en Afrique du Sud pour travailler sur une thèse consacrée aux relations entre la Chine et la RDC, Joseph Kabila semble donc avoir mis l'exécution de ce projet entre parenthèses. Reste que son retour annoncé en RDC, à un moment où le climat politique est particulièrement tendu à Kinshasa, soulève plusieurs questions, notamment celle de ses intentions. Joseph Kabila pourrait-il, par exemple, faire éventuellement cause commune avec l'AFC/M23 de Corneille Nangaa, qui tente de consolider ses positions dans le conflit qui l'oppose à l'armée congolaise dans l'est du pays ? Interrogé sur ce point, l'entourage de l'ancien chef de l'État n'exclut pas cette hypothèse mais se contente d'une réponse laconique : « Participer à l'action de l'AFC ? C'est possible... »L'initiative intervient en tout cas alors que son parti, le PPRD, a fait sa rentrée politique la veille, lundi 7 avril, et qu'il avait un peu plus tôt rejeté l'appel du président Félix Tshisekedi à rejoindre les consultations pour la composition d'un gouvernement d'union nationale.