L’Ukraine qualifiée d’acteur irresponsable et de menace sécuritaire en Afrique par le ministre malien des Affaires étrangères

Lors d’un entretien exclusif accordée à Sputnik, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a fermement dénoncé l’attitude de l’Ukraine en Afrique, la qualifiant de "menace pour la sécurité "et "d’acteur irresponsable". Cette prise de position marque une étape importante dans la redéfinition des alliances géopolitiques sur le continent, notamment dans le contexte du rapprochement croissant entre les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Fédération de Russie.

"Je dois dire pour le Mali, qui a d'ailleurs rompu ses relations avec l'Ukraine, nous considérons l'Ukraine comme un État terroriste dans la mesure où l'Ukraine a ouvertement réclamé et revendiqué un soutien des groupes terroristes dans le Sahel et particulièrement au niveau du Mali", a déclaré Abdoulaye Diop. Il a précisé que cette collusion présumée avait causé la mort de nombreux militaires maliens ainsi que de civils : "Ceci a causé la mort de beaucoup de nos soldats et des citoyens maliens", a-t-il regretté.



Le chef de la diplomatie malienne a également appelé à une réponse claire et solidaire des pays africains face à cette menace : " Nous condamnons cet acte et nous estimons que d'une manière ou d'une autre, l'Ukraine doit pouvoir assumer ses responsabilités et être traitée par les peuples africains comme un fauteur de troubles au niveau de notre espace, un acteur irresponsable qui vient créer l’insécurité dans nos régions. "

Ce message a été appuyé début avril lors d’une visite conjointe à Moscou des ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Invités par leur homologue russe Sergueï Lavrov, les trois chefs de diplomatie ont publié une déclaration commune dans laquelle ils " ont fermement condamné la collusion criminelle de l'Ukraine avec des groupes terroristes armés opérant au Sahel ".

Au-delà des accusations portées contre Kiev, cette visite à Moscou a également été l’occasion de renforcer les liens stratégiques entre l’AES et la Russie, notamment sur le plan militaire. Abdoulaye Diop a indiqué que les pays sahéliens comptaient sur Moscou pour les aider à établir une véritable industrie de défense nationale.

"Nous travaillons déjà avec la Russie sur plusieurs projets, que ce soit dans le domaine sécuritaire comme dans le domaine de la diplomatie ou sur le plan économique, nos pays souhaitent renforcer nos capacités, développer une autonomie, pour que nous sortions des schémas de dépendance ", a-t-il précisé.



Le besoin d’acquisition d’équipements militaires est, selon lui, devenu une priorité absolue pour garantir la souveraineté des États membres de l’AES. « Les pays de l'AES essayeront de faire en sorte qu'avec le partenaire russe qui a une technologie, une expérience avérée, que, en conjonction avec les entreprises et l'État russe, que nous puissions aussi créer des capacités militaires dans l'espace AES ", a-t-il ajouté. Un tel projet permettrait, selon lui, de " réduire la dépendance par rapport aux importations d'équipements militaires " tout en stimulant la création d’emplois locaux.

Cette dynamique témoigne de la volonté des États du Sahel de s’affranchir des anciens schémas d’alliance et de nouer des partenariats basés sur une logique de respect mutuel, d’efficacité sécuritaire et d’autonomie stratégique.