Guy Marius Sagna révèle : "le budget de l'Assemblée nationale est volé, mangé et détourné"

Dans un discours enflammé ce mardi, le député Guy Marius Sagna a vivement critiqué le ministre des Infrastructures et du Transport, Mansour Faye, tout en dénonçant la mauvaise gestion des fonds de l'Assemblée nationale. M. Sagna, qui occupe le poste de premier vice-président de la commission de contrôle et de comptabilité au sein de l’hémicycle, a exposé les problèmes qui aliment les tensions entre parlementaires.



Lors de son intervention, le député de l’opposition a commencé par souligner l'importance des 20 milliards de francs CFA alloués au budget de l'Assemblée nationale. Il a interpellé ses collègues, les appelant à prendre conscience de l'impact qu'une telle somme pourrait avoir sur la vie économique des Sénégalais.



Avec ces fonds, Sagna a expliqué qu'il serait possible de construire jusqu'à 800 kilomètres de pistes, en considérant que chaque kilomètre coûte environ 25 millions de francs CFA, mais aussi pourrait permettre de construire 13 centres de santé bien équipés.



Guy Marius Sagna a aussi révélé des faits troublants. À l’en croire, « depuis 10 mois, le budget de l'Assemblée nationale n'a fait l'objet d'aucun contrôle ». Il a déploré le refus de certains députés, y compris le président de l'Assemblée nationale lui-même, de permettre ce contrôle.



Le député a poursuivi en dénonçant l'utilisation d'une partie des fonds de l'Assemblée nationale par certains parlementaires, insinuant que certains députés « mangent » et « volent » cet argent.



« Depuis le mois de septembre, la commission ne se réunit pas. Vos camarades qui insultent tout le monde, qui piaillent et refusent le contrôle de ce budget, peut-être que ce sont eux qui mangent et qui volent cet argent. Ils ont le ventre tellement gros qu'ils ont mangé 800 km de piste. C'est ça la vérité. Voilà les divergences que nous avons avec vous et nous le dénonçons», a dénoncé l'opposant.



C'est la raison pour laquelle, dit-il, «vous voulez empêcher Ousmane Sonko d'être candidat et pourquoi vous assassinez nos enfants et nous emmenez en prison. Vous nous empêchez de parler. Dites à votre frère, votre beau-frère Macky Sall, qu'il a très mal travaillé. Il y a moins de 500 mètres à vol d'oiseau entre le Palais présidentiel et ici, et il n'est même pas capable de s'occuper de tout pour que ses camarades gèrent correctement le budget de l'Assemblée. Ce budget est volé, mangé et détourné. C'est pour ça qu'on refuse de le contrôler », a fustigé Guy Marius Sagna.



Selon lui, cette situation est à l'origine des divergences et du mécontentement au sein de l’Assemblée nationale entre les députés. Le parlementaire n’a pas manqué de pointer d’un doigt Mansour Faye, en remettant en question une décision prise par le président Macky Sall.



Pour lui, le « contrat de construction de 18 autoponts et ponts, d'une valeur de 90 milliards de francs CFA, attribué à une entreprise française (Matières Force), plutôt qu'à une entreprise britannique qui aurait proposé une offre plus avantageuse ».



En concluant son discours, le député a adressé un message à Macky Sall, l'enjoignant à respecter la Constitution et à renoncer à sa candidature à la présidentielle de 2024, en disant que même s'il avait accompli des merveilles, « il ne participera pas mais Ousmane Sonko lui participera ».