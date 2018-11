Habib Sy renonce à la Présidentielle pour rejoindre Madické Niang

Me Madické Niang a reçu un soutien de taille dans sa course à la Présidentielle de 2019. Il s'agit de l'ancien Chef de cabinet du Président Abdoulaye Wade. En effet, Habib Sy, pour ne pas citer son nom, a décidé de soutenir la candidature de son ex-frère de parti au Pds, "sans condition".



Selon le quotidien "Les Echos", le président du Parti Espoir et Modernité (Pem) va rencontrer ce week-end sa base pour l'informer de la nouvelle donne. Sy avait déjà annoncé sa volonté de briguer la magistrature suprême et avait même commencé à collecter des parrains. Son ralliement pourrait beaucoup apporter à Me Madické Niang, vu l'expérience politique et étatique de l'ancien maire de Linguere.



A noter qu'avant Habib Sy, d'autres cadres libéraux ont rejoint l'ancien homme de confiance de Wade. Notamment, Aminata Lo Dieng, ancienne ministre, Amadou Diarra, maire Pikine-Est, Amadou Yoro Sy, ex-député maure de Tivaouane, Ibra Diouf Niokhobaye, Ibrahima Condetto Niang, Sangue Mbacké Mbaye. Il y a également eu des ralliements de cadres du Pds à Touba comme Serigne Sohibou Mbacké (chargé des élection du Pds) et serigne Modou Bousso Dieng.