Hadj 2025 : l'Arabie saoudite fixe des critères sanitaires stricts et exhorte les personnes vulnérables à reporter leur pèlerinage

Le ministère saoudien du Hajj et de la Omra a émis un avis sanitaire plus strict pour les pèlerins du Hajj prévoyant d'entreprendre le pèlerinage annuel en 2025. Il a recommandé que seules les personnes en bonne santé et en bonne forme physique effectuent le pèlerinage, car ce pèlerinage ardu et pénible implique de marcher jusqu'à 25 km par jour dans la chaleur extrême de l'été en Arabie saoudite.



Selon le site d'informations Khaleejtimes.com visité par PressAfrik, le ministère saoudien de la Santé a recommandé aux personnes âgées (plus de 65 ans), souffrant de maladies chroniques, telles que des problèmes cardiaques, rénaux ou respiratoires, ou de diabète, souffrant de déficiences immunitaires, qu'elles soient congénitales ou acquises, atteintes d'un cancer, en phase terminale, enceintes ou enfants de moins de 12 ans d'envisager de reporter leur pèlerinage au Hajj et à la Omra cette année.



Cette recommandation est faite, selon la même source, pour la sécurité des pèlerins, car ces groupes peuvent être plus à risque de complications de santé, en particulier dans le contexte des défis posés par l'environnement du pèlerinage.



Pour rappel, plus de 1 300 pèlerins seraient morts lors du pèlerinage de cette année, en raison de la chaleur extrême qui a sévi en Arabie saoudite et dans la ville sainte de La Mecque. Ces décès sont dus à des « longues distances à pied, sous la lumière directe du soleil, sans abri ni confort adéquats ». Parmi les victimes figurent également des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies chroniques.