Haïti: face à la colère des policiers, le commandant en chef annonce des mesures face aux gangs

Cette opération baptisée « Tornade 1 » vise à apporter une réponse appropriée aux gangs armés. Mais le chef de la police n’a pas donné plus de détails.



Le numéro 1 a par ailleurs annoncé des dispositions pour renforcer les commissariats et les différentes unités spécialisées en logistique et en armement. Des mesures seront également prises pour protéger les policiers, a promis le commandant en chef de la police.



Frantz Elbé dit reconnaître que les revendications de ses troupes sont légitimes, mais il les appelle toutefois à éviter toute forme de dérapage qui pourrait mettre en péril l'existence de l'institution policière. Il invite donc les policiers à concentrer et orienter leurs forces et leur énergie dans le combat contre les bandits.



L'appel au dialogue du Premier ministre

Rues clairsemées, la capitale haïtienne a vécu une journée plutôt calme vendredi 27 janvier, au lendemain des mouvements de protestations des policiers. Très peu de véhicules ont été remarqués dans les rues de Port-au-Prince. Certaines banques ont gardé leurs portes fermées alors que le commerce a fonctionné au ralenti.



Le Premier ministre Ariel Henry s'est exprimé sur la télévision nationale, il invite le directeur général de la police à dialoguer avec les policiers et à lui soumettre un rapport dans 24 heures. Le chef du gouvernement haïtien a promis un Conseil supérieur de la police nationale et un Conseil des ministres ce week-end afin de prendre des dispositions pour éviter que de tels actes se reproduisent.