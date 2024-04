Hann Maristes : des bandits encagoulés s’emparent de plus de 30 millions et des appareils électroménagers d'une maison

Le 27 mars 2024, au-delà de 18 heures, des individus encagoulés, armes à la main, ont tenu en respect le gardien de Malek Rabah, pour entrer dans la maison et soustraire frauduleusement ses biens, notamment 49.000 euros, soit plus de 30 millions Fcfa, ainsi que sa télévision, frigo, etc, selon les Échos.



Mais, c’était sans compter avec la détermination de certains malfaiteurs. Pourtant, d'après le journal, il était suivi par des individus à bord d’une voiture de marque Ford de couleur noire immatriculé AA 201. Vers 18 heures 53 minutes le même véhicule est revenu sur les lieux. Les occupants, des hommes encagoulés, sont descendus rapidement pour se ruer sur le gardien qui avait regagné son poste, pour pointer une arme à feu sur lui. Les voisins qui voulaient intervenir ont été sommés de ne pas s’en mêler.



Les bandits leur ont fait croire qu’il s’agissait de la police. C’est ainsi qu’ils sont rentrés dans la maison, en forçant la porte principale. "Le vigile d’à-côté qui venait également reprendre son poste avait remarqué le véhicule qui était stationné de manière suspecte avec une porte qui n’était pas fermée. Il était loin d’imaginer que des individus ont tenu en respect son ami pour entrer dans la maison. Pendant ce temps, les malfaiteurs menaçaient le vigile de la maison l’obligeant à ouvrir la Chambre sécurisée pour enfin s’emparer de l’argent, ainsi que des appareils électroménagers notamment une télévision, un réfrigérateur, etc", a raconté le quotidien.



Une plainte contre X, pour vol aggravé, cambriolage, a été déposée auprès du Procureur