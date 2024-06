Hausse des factures d'électricité : LaDiack La Linguère, Oumy Madiodio Ngom et Dr Guèye empoignent la Senelec

Pour la réduction de l'électricité et la régulation du secteur de l'énergie l'activiste LaDiack La Linguière, Dr Cheikh Guèye et Oumy Madiodio Ngom ont tenu des séances de travail. Cette rencontre, renseigne le trio "a permis d’échanger avec le regroupement de cabinets Semis-Performances en charge de l’enquête indépendante sur le système de facturation et de comptage de la Senelec".



De plus, les débats ont tourné autour de la "hausse abusive" des factures d'électricité endossée par les populations. Il y a un an de cela. Ainsi, il leur a été donné assurance du démarrage du rapport d'audit qui abordera l'approche utilisée. A cet effet, ce rapport sera disponible d'ici trois semaines avant de recevoir le rapport définitif dans deux mois.



Dans leur combat de lutte pour le bien-être des populations et contre la hausse abusive de l'électricité, LaDiack LaLinguère, Oumy Madiodio Ngom et Dr Cheikh Guèye ont promis de fournir "des copies de factures ayant connu des hausses non justifiées".