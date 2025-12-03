Haute cour de justice : Ndèye Saly Dieng confrontée à des témoins ce mercredi

Ndèye Saly Dieng comparaîtra à nouveau ce mercredi, devant la Haute cour de justice. L’ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants sera réentendue par la commission d’instruction et confrontée à des témoins.
Elle avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025. Les faits concernent un détournement présumé de 52 millions de FCFA lié à la gestion des fonds du Covid-19. Pour bénéficier d’une mise en liberté provisoire, elle avait consigné une somme de 57 millions de FCFA.
Elle avait été inculpée puis placée sous contrôle judiciaire le 19 mai 2025. Les faits concernent un détournement présumé de 52 millions de FCFA lié à la gestion des fonds du Covid-19. Pour bénéficier d’une mise en liberté provisoire, elle avait consigné une somme de 57 millions de FCFA.
Autres articles
-
Modernisation parlementaire : El Malick Ndiaye présente les réformes en cours aux députés autrichiens
-
Crise universitaire : le FDR dénonce la répression et appelle à des négociations urgentes
-
Reddition des comptes : Babacar Ba "saisira l’ONU sur le maintien en prison des détenus malades"
-
Crise Industrielle au Sénégal : Anta Babacar dénonce une « diabolisation » du secteur privé et appelle à l'action
-
Industrialisation et cherté de la vie : Abdou Mbow secoue le ministre Serigne Guèye Diop