Heurts à Médina Gounass : « Il ne s’agit pas d’une guerre ethnique, d’un conflit religieux, il s’agit d’un banditisme… »

La situation qui sévit à la Cité religieuse de Médina Gounass a créé frustration et indignation dans la société et les deux camps s’accusent mutuellement. Toutefois, le camp des foutanké dont la voiture du Khalife Général a été caillassée multiplie les sorties pour éclairer l’opinion nationale et internationale sur la situation.



Abda Wone, membre du cadre des disciples de Thierno Mouhamadou Saibou Ba donnonce « une attaque contre un homme qui a plus de 80 ans et qui est connu pour être un homme de paix qui est connu pour son humilité et pour son sens de l’Islam. C’est à cet homme-là que des bandits ont attaqué et c’est l’objet de notre présence ici. Non seulement pour dénoncer mais aussi pour montrer qu’au-delà de Médina Gounass, au-delà du Sénégal au-delà de la sous-région, c’est toute l’humanité qui a été insultée par ces actes barbares.



Et de renchérir : « c’est pourquoi nous demandons que justice soit faite et nous demandons à ce que les autorités fassent le tout pour faire régner la paix et la justice parce que sans la paix il n’y aura pas de développement. L’enseignement fondamental de Thierno Siradjidine, c’est la paix, c’est l’islam, c’est le bon voisinage. Vous savez tous et tout ce qui connaissent les gens du Delta, nous sommes connus pour être des gens qui créent des symbioses, qui créent des liens entre les différents composants ».



Pour Abda Wone ce qui est à l’origine de cette situation actuelle n’est autre qu’une attaque commanditée par un jaloux. Et sur ce, il interpelle l’Etat à situer les responsabilités sur cette affaire. « Il ne s’agit pas ici d’une guerre ethnique, il ne s’agit pas ici d’un conflit religieux, il s’agit tout simplement d’un banditisme qui a été orchestré par une personne qui a une certaine jalousie pour le Khalife. Cette personne a été aidée par un certain nombre de gens qui sont tapis dans l’ombre et ces personnes seront démasquées et nous demandons à la justice et à l’Etat du Sénégal de veiller à la paix et à la sécurité. Pour l’instant nous continuons à croire que nous sommes dans un Etat de droit et que nous serons rétablis », a laissé entendre M. Wone.



Il a aussi révélé qu’il y avait même des disciples prêts à se rendre à Médina Gounass pour soutenir leurs familles dans ces affrontements. « il y a même certains parmi nous qui ont commencé à réunir tout ce qu’on a comme preuves pour montrer en réalité qu’il s’agit d’une attaque qui a été conduite par un groupe de personnes qui se sont adressées à tout un autre groupe. Il y a beaucoup de gens de la sous-région de Dakar qui étaient prêts à aller aider nos familles, nos parents qui sont à Médina Gounass mais c’est Thierno qui a demandé à tout le monde de se calmer. Comme étant des gens disciplinés comme étant des gens du Delta nous avons suivi son mot d’ordre qui est la paix mais en tout cas, en même temps nous demandons à ce que l’Etat prenne toutes ses responsabilités », a -t-il fait savoir.