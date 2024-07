Hivernage 2024 : Saint-Louis, Touba, Kaolack, Dakar sous les eaux, le BRT à l’arrêt

Les premières pluies qui sont tombées dimanche 7 juillet, n’ont pas manqué de provoquer des inondations et des dégâts dans plusieurs localités du Sénégal. Ceci, malgré les opérations pré-hivernales opérées dans plusieurs zones du pays. Comme l’avait annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), de fortes pluies et des orages seraient attendues dans le territoire. Ainsi, plusieurs localités ont été englouties par les eaux de pluie sans pour autant oublier le traumatisme que subissent les populations à chaque début hivernage.



Aba Sagna (stagiaire)

