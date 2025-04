13e Assemblée Générale du GFAO : Yankoba Diémé plaide pour une innovation durable dans l’entretien routier

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé, a procédé ce mardi à Dakar à l’ouverture officielle de la 13e Assemblée Générale du Groupe Focal de l’Afrique de l’Ouest (GFAO) de l’Association des Fonds d’Entretien Routier Africains (AFERA). L’événement s’est tenu en présence de représentants de 11 pays africains, ainsi que de partenaires institutionnels et financiers.





Les discussions ont porté principalement sur le financement de l’entretien routier, avec pour thème central : « L'innovation dans la gestion des Fonds d'Entretien Routier du GFAO : vers des solutions durables ».





Selon Yankoba Diémé, il s’agit d’innover dans la gestion des fonds d’entretien routier pour des solutions durables.



« Le thème de cette 13e assemblée générale qui est L'innovation dans la gestion des Fonds d'Entretien Routier du GFAO : vers des solutions durables, illustre bien l’engagement des membres du GFAO à mener à bien les réformes nécessaires pour garantir la pérennité des financements et la préservation des infrastructures routières de la région Ouest Africaine en particulier et du continent en général… Malgré les difficultés de mobilisation des ressources, le financement par le FERA des programmes d'entretien routier combinés aux travaux de construction et de réhabilitation du réseau routier soutenu par les partenaires techniques et financiers et le secteur privé ont produit des résultats satisfaisants », a déclaré le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens



« De 2014 à 2022, la qualité du réseau routier à connu une évolution positive »



Selon lui : « De 2014 à 2022, la qualité du réseau routier à connu une évolution positive avec un taux en bon état moyen de revêtu qui est de 60% moins de 82% et celui de non revêtu de 39 à 56%. Ces dernières années, il a été constaté depuis que nous sommes là pour le partage d'expérience et de dire la vérité, il a été constaté un ralentissement voir un recul des mauvaises allocutions des ressources malgré leur considérable augmentation ».



Une occasion pour le ministre de se féliciter par la décision ferme prise par le président de la République Bassirou Diomaye Faye d'apporter une solution au recul constaté. « Notre pays a réaffirmé son engagement panafricain et ne ménagera aucun effort pour renforcer la coopération avec ses frères africains... Il est important que nous croyons et que nous soyons tous convaincus que c'est dans l'intégration que beaucoup de nos fonds peuvent se résoudre. Il me paraît important de garder tous à l'esprit que l'intégration à un moment donné peut amener les autorités à s'aligner à ce que vous êtes. Chaque FERA doit travailler à consolider ses acquis. Si chaque FERA réussit dans son pays, le GFAO réussira au niveau Ouest africain mais la FERA réussira au niveau de l'Afrique », a-t-il assuré.