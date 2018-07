Honteux !!! Des militants apéristes à la cour d'Appel pour chahuter Khalifa Sall

Le procès en Appel du maire de Dakar Khalifa Sall est en train de se transformer en une battle entre ses partisans et les militants du parti au pouvoir. Ce qui confirme de plus en plus la thèse selon laquelle, le procès est hautement politique.

Mardi, la salle 4 du palais de justice de Dakar n'était pas que le théâtre de querelles entre avocats de la défense et ceux de la partie civile.



Dans le public, il y avait deux camps. A gauche, les khalifistes et à droite des militants de l'Alliance pour la République (Apr). Après la première suspension d'audience, le Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) s'est levé comme un seul homme pour scander : "Rendez-nous notre argent... voleur". Ce qui a fait sortir de leurs gonds les partisans du maire de Dakar. Les deux parties en viennent presque aux mains avant que les gendarmes n'interviennent et n'expulsent les éléments perturbateurs de la salle.



En dehors de la salle d'audience, le même spectacle s'est produit. Et les forces de l'ordre ont encore dû intervenir pour faire régner l'ordre aux alentours du palais de justice. Un des inconditionnels de Khalifa Sall a confié, sous le couvert de l'anonymat, à nos confrères de L'AS, que le Secrétaire général du Parti socialiste Khalifa Sall était derrière cette infiltration des étudiants apprises au procès... Honteux !!!