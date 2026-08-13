Hôtel King Fahd Palace : Guy Marius Sagna promet des preuves de l'effondrement de la dalle de l'amphithéâtre

Le député Guy Marius Sagna annonce la transmission, dans les prochaines heures, au gouvernement et à l’Assemblée nationale, de documents destinés à étayer ses affirmations sur la dégradation de l’hôtel King Fahd Palace. Selon lui, ces éléments montrent notamment que la dalle de l’amphithéâtre de l’établissement aurait cédé le week-end dernier.



Dans une publication, le parlementaire affirme disposer de documents attestant également de « l’état de dégradation avancée » du King Fahd Palace, qu’il considère comme faisant partie du patrimoine des Sénégalais.



Guy Marius Sagna indique vouloir mettre ces pièces à la disposition des autorités afin qu’elles puissent prendre connaissance de la situation et, le cas échéant, agir. Il insiste sur la nécessité d’une gestion rigoureuse des biens appartenant à l’État et, plus largement, aux Sénégalais.



Le député aborde également la situation des travailleurs de l’hôtel. Il estime que ceux qui ont été « injustement licenciés » sous la direction de Racine Sy doivent obtenir justice.



Tout en appelant l’État à « protéger et soutenir le patronat patriotique », Guy Marius Sagna demande que les responsables qui, selon lui, portent atteinte aux ressources humaines et immobilières du pays soient dénoncés et sanctionnés.



Ces déclarations interviennent alors que les responsables du King Fahd Palace avaient contesté les affirmations de Guy Marius Sagna selon lesquelles la dalle de l'amphithéâtre se serait effondrée, empêchant le bâtiment d'être opérationnel. Les documents annoncés devraient permettre aux autorités de vérifier les faits avancés et d’apprécier l’état réel des infrastructures de l’établissement.