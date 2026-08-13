Mbour : un individu condamné à six mois de prison avec sursis pour menaces de mort contre sa famille

Le tribunal de grande instance de Mbour a condamné M.S. Dior, un émigré rentré au Sénégal après dix ans à l’étranger, à six mois de prison avec sursis pour avoir menacé de mort des membres de sa famille. Il les accusait d’être responsables de son malheur et de marginaliser son épouse et ses enfants.



Le 23 juillet 2026, le conflit avait dégénéré lorsque M.S. Dior s’était armé d’un couteau, menaçant de tuer ses proches et d’incendier leurs affaires. Il avait notamment sectionné un séchoir et tenté d’y mettre de l’essence. Son père avait alors alerté la gendarmerie de Joal, qui avait procédé à son arrestation.



Jugé le 11 août 2026, le prévenu a reconnu les menaces, tout en affirmant ne pas avoir ciblé ses parents. Le procureur lui a demandé de revoir son comportement. Condamné avec sursis, M.S. Dior a promis de quitter la maison familiale avec sa femme et ses enfants.