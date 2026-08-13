Élections locales de 2027 : le FDR affûte ses armes et confie sa présidence à Mamadou Diagne Fada

En ligne de mire des prochains rendez-vous électoraux, le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) réorganise ses troupes. La coalition de l'opposition a confié sa coordination tournante à Mamadou Diagne Fada, tout en exigeant le respect strict du Code et du calendrier électoraux.



L'opposition passe à la vitesse supérieure. Réunis pour consolider leur stratégie, les membres du FDR ont affirmé leur détermination à renforcer leur dispositif politique et logistique en vue des échéances électorales futures. Pour mener à bien cette mission, la coordination tournante de la structure a été officiellement confiée à l'homme politique Mamadou Diagne Fada.



Au-delà de ces ajustements internes, le FDR entend jouer un rôle de veille intransigeant tout au long du processus. La coalition exige en premier lieu le respect scrupuleux du Code électoral afin de garantir un scrutin équitable. Par ailleurs, elle maintient la pression pour imposer un suivi rigoureux du calendrier électoral, évitant ainsi tout glissement ou retard irraisonné. Avec ce nouveau leadership et cette posture vigilante, le FDR pose clairement les bases de son combat pour la transparence des futurs scrutins, livre iRadio.