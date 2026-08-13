Vélingara : 20 femmes handicapées formées à la transformation des produits locaux pour favoriser leur autonomie

Vingt femmes handicapées du département de Vélingara (sud) ont entamé, mardi dernier, une session de formation de dix jours en techniques de transformation de fruits, légumes et céréales au Centre de formation professionnelle de Kounkané. Cette initiative est portée par la Fédération départementale des associations des personnes handicapées de Vélingara avec l’appui financier de l’Office national de formation professionnelle (ONFP).



À travers cette formation, les organisateurs ambitionnent de renforcer l’autonomisation économique de ces femmes vulnérables en leur offrant des compétences pratiques susceptibles de leur permettre de créer des activités génératrices de revenus.



Selon Habib Sabaly, président de la Fédération départementale des associations des personnes handicapées de Vélingara, cette session s’inscrit dans une dynamique d’inclusion sociale et économique des personnes vivant avec un handicap.



« L’objectif est de contribuer à l’autonomisation de ces personnes vulnérables afin qu’elles puissent vivre dignement et surtout sans tendre la main », a-t-il déclaré.



Durant les dix jours de formation, les bénéficiaires seront initiées aux techniques de transformation et de conservation de divers produits locaux. Elles apprendront notamment à fabriquer du jus, des boissons, du sirop, de la confiture, des conserves et de la marmelade.



À l’issue de la formation, plusieurs équipements et matériels de transformation seront remis aux participantes afin de leur permettre de mettre en pratique les connaissances acquises et de développer leurs propres activités économiques.



« Ces équipements contribueront également à valoriser les produits locaux en les transformant en produits finis prêts à la consommation », a expliqué l’un des formateurs.



Pour les bénéficiaires, cette initiative représente une véritable opportunité de changement. Elles y voient l’espoir d’un avenir meilleur, marqué par une plus grande autonomie financière et un éloignement progressif de la précarité.



À travers cette action, la Fédération départementale des personnes handicapées de Vélingara et ses partenaires réaffirment leur engagement en faveur de l’inclusion et de l’autonomisation des personnes vivant avec un handicap, en misant sur la formation professionnelle comme levier de développement durable.