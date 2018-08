Hugo Lloris arrêté par la police de Londres

Le capitaine de l'équipe de France de football et gardien de but du club londonien de Tottenham a été arrêté par la police dans la nuit de jeudi à vendredi, selon plusieurs médias anglais, dont la BBC (en anglais).



Hugo Lloris a présenté ses "excuses" après son inculpation.



Le Niçois, qui a joué quatre saisons à l'Olympique lyonnais, a été contrôlé par une patrouille dans le secteur de Gloucester Place, dans le quartier londonien de Marylebone. Hugo Lloris conduisait en état d'ivresse après avoir passé la soirée dans un restaurant français de la capitale britannique, où il se trouvait avec deux autres joueurs tricolores, Laurent Koscielny et Olivier Giroud.



Les trois joueurs vivent à Londres puisque le défenseur central et l'attaquant défendent les couleurs d'Arsenal et Chelsea.



Au tribunal le 11 septembre



Le gardien de l'équipe de France, champion du monde en Russie, a été libéré sous caution, avant un prochain passage devant le tribunal, le 11 septembre.



Il doit disputer son prochain match avec les Spurs à Manchester United, ce lundi, dans le cadre du championnat anglais.



Le Dauphiné Libre