Huit (8) mois d’arriérés de salaire : ​les concessionnaires de nettoiement menacent d'arrêter la collecte des ordures

Les concessionnaires de nettoiement du Sénégal tirent la sonnette d'alarme. Ils réclament au gouvernement le paiement de huit mois d'arriérés et avertissent qu'ils ne sont plus en mesure d'assurer le service de collecte des ordures. Face à l'impasse financière, ils menacent de garer leurs camions si la situation ne se règle pas rapidement.



« Vous vous imaginez ce que ça veut dire rester pendant 8 mois sans percevoir ce que l'État nous doit. C'est très difficile pour les entreprises qui s'activent dans le secteur du nettoiement », a déclaré Boubacar Diallo, leur secrétaire général. Il a souligné que, bien que les entreprises soient privées, elles opèrent dans un secteur public vital qui ne devrait jamais être interrompu.



Les entreprises de nettoiement estiment que, sans ces paiements, elles ne peuvent plus honorer les salaires de leurs employés ni couvrir les frais d'opération. La menace d'une cessation de l'activité de ramassage des ordures ménagères plane, ce qui pourrait plonger les villes du pays dans un problème de salubrité publique majeur, livre iradio.