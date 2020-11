Humiliation de Aminata Touré, échec de la Coalition BBY: les vérités salées de Me Moussa Diop

Le Coordonnateur de la coalition « Macky 2012 », Me Moussa Diop a donné son point de vue suite au remaniement ministériel opéré dimanche par le président de la République Macky Sall. Plongé dans un silence depuis son limogeage à la tête de DDD, Me Moussa Diop sort de sa réserve pour démonter les décisions du chef de l’Etat.



« Nous sommes en période d’observations. Ce n’est pas seulement le sentiment de Me Diop en tant que coordonnateur de « Macky 2012 », mais ce qui s’est passé dernièrement (la nomination de Idrissa Seck à la tête du Cese) a écœuré tous les Sénégalais. Il y a eu une énorme déception. Ceux qui ont travaillé pour que le Président Macky Sall soit là aujourd’hui, sont quasiment tous défenestrés. Et ceux qui ont travaillé pour qu’il ne soit pas là où il est, sont promus, aujourd’hui », a fulminé Me Diop dans un entretien avec nos confrères de l’Observateur.



Poursuivant, il a jugé l’attitude du Président Sall décevante : « C’est une grande déception pour la mouvance présidentielle. Tout le monde a remarqué que des recompositions se font sur le dos des Sénégalais. Je ne vais pas tarder à me prononcer sur ces questions-là. Parce que ce n’est pas ce que nous attendons de la part du Président Macky Sall ».



A en croire Me Diop, il y a une frustration au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY). « Les gens ne veulent pas parler, parce que quiconque parle passe par la fenêtre ».



Me Diop a révélé que « les gens sont très frustrés, y compris dans les rangs de l’Alliance pour la République (Apr) ».



Lançant un pique à Idrissa Seck sans nommément le citant, le coordonnateur de « Macky 2012 » estime que « les courageux diront ce qu’ils ont à dire, parce qu’ils sont dans les convictions politiques solides. Ils ne sont ni dans des reniements ni dans des complots encore moins dans des mélanges hors-genres. Puisqu’en politique, il faut avoir des convictions solides, rester sur la route et continuer par rapport à la confiance des Sénégalais ».



Pour le compagnon de Macky Sall, BBY a eu un passé, mais n’a aucun avenir. « Je le répète et le réitère, la coalition est vouée à l’échec. Lorsque Idrissa Seck tapait sur le président de la République, nous étions tous là à le défendre et servir de boucliers, surtout Aminata Mimi Touré que je respecte beaucoup ».



Pour Me Diop, c’est une tentative d’humiliation de Aminata Touré qu’il regrette : « Quand on la défenestre de cette manière et qu’on mette à sa place son pire ennemi, je ne dis pas adversaire, qu’est-ce que vous voulez : c’est la meilleure tentative d’humilier les gens (...) »