Ndangalma : un jeune homme de 24 ans retrouvé mort pendu à un arbre

B. Diop, un jeune homme âgé de 24 ans, a été retrouvé mort, pendu à un arbre, dans le village de Ndiobène, situé dans la commune de Ndangalma, dans la région de Diourbel (est).



Selon la RFM, qui cite une source proche de la famille, B. Diop avait confié à son père, la veille du drame, qu’il ne se sentait pas bien. « Tout son corps vibrait de douleur », a rapporté la même source. Il s’agissait de sa dernière apparition auprès des siens.



Quelques instants plus tard, le jeune homme a été porté disparu. Les recherches se sont poursuivies jusqu’au lendemain, lorsque son corps sans vie a été découvert à la sortie du village, à quelques mètres des concessions.



Alertés, les sapeurs-pompiers de Bambey ont procédé à l’enlèvement du corps, qui a ensuite été déposé à la morgue de l’hôpital régional de Diourbel. La gendarmerie de Bambey, qui a effectué les premiers constats, a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

