Sénégal : Sonko estime que Thierno Alassane Sall «a du chemin à faire» pour «atteindre» son niveau

Un violent affrontement verbal a opposé, ce jeudi 20 août, le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et le député non-inscrit, Thierno Alassane Sall. Lors de l’examen du projet de loi sur la protection des infrastructures d’information critiques et la sécurité numérique, le leader de la majorité a estimé que son collègue «a du chemin à faire» pour «atteindre» son niveau.



Origine d’un clash



Alors que les députés examinaient ce texte consacré aux enjeux de sécurité numérique, Thierno Alassane Sall a pris la parole cinq minutes. Très brièvement, il a d’abord salué l’initiative gouvernementale, avant d’attaquer directement Ousmane Sonko. «Le Premier ministre Idrissa Seck l'avait dit ici : "les grands bandits ne se chamaillent et ne se disputent que lors du partage du magot et du butin"», a ironisé l’opposant, allusion faite à la rupture politique entre Diomaye Faye et son ex-mentor, Ousmane Sonko.



Face à la digression, Sonko a d’abord rappelé à l’ordre son collègue: «Retournez à votre place. Apparemment, vous n'avez rien à dire sur le thème». Malgré cela, le député a continué ses invectives, avant de se résoudre à quitter le pupitre, alors qu’il avait encore droit à environ 1 minute 30 secondes de parole.



«Un show inutile»



Après l’intervention de son collègue, Sonko l’a remercié pour son «show inutile». La réplique de Thierno Alassane Sall n’a pas tardé. «Show inutile? Mais j'essaie de vous imiter. J'essaie de vous imiter dans vos shows, dans vos débats inutiles qui cassent le pays. Mon message est passé, les Sénégalais ont entendu et compris. C’est le plus important», a-t-il répliqué.



Avant de passer la parole à un autre collègue pour la suite de la séance plénière, Sonko a conclu la dispute en taclant Thierno Alassane Sall : «Je suis au moins heureux de savoir que suis son idole puisqu'il m’imite. Mais imiter ne veut pas dire atteindre le même niveau. Il y a du chemin à faire».