Il fauche mortellement une fillette puis s'enfuit à Touba

Chauffeur de Car rapide de son état, Pape Aliou Mbodji qui ne détenait pas de permis de conduire, a mortellement fauché une fillette. Ce qui constitue un délit en soi. Mais après avoir heurté la victime et l’avoir extirpée de sous les pneus du car-rapide, "Les Echos" rapporte que chauffeur a pris la fuite et est allée se refugier à Touba.



C’est dans ces circonstances que lui et son employeur Maguette Ndiaye on été interpellés. Ils ont comparus hier-lundi devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar où Pape Alioune Mbodji répondait d’homicide involontaire, délit de fuite et défaut de permis de conduire. Ayant reconnu ces infractions, le prévenu a quémandé la clémence du tribunal.



N’empêche, le tribunal a condamné Pape Alioune Mbodji et Maguette Ndiaye respectivement à 1 an et 6 mois de prison ferme.