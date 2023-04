Il tue une Italienne à Genève et tombe 7 ans plus tard au Sénégal

Fin de cavale pour l’homme qui avait tué sa petite-amie italienne en 2016 à Genève (Suisse). Il été arrêté jeudi dernier à Dakar par la gendarmerie, grâce à une collaboration entre policiers genevois et autorités sénégalaise, selon le journal Bes Bi. Qui ajoute qu’il s’agit d’un Sénégalais dont l’identité n’a pas été révélée.



Nos confrères indiquent également que l’enquête a permis de découvrir que l'assassin présumé a utilisé quatre identités durant sa cavale. Les faits remontent au 11 avril 2016. Durant la nuit, une étudiante italienne de 28 ans est sauvagement tuée à coups de barre de fer. Son petit-ami sénégalais est mis à l’index par l’enquête. Ce dernier prendra la fuite en quittant la Suisse.



Il sera repéré en mars 2020 au Sénégal par des enquêteurs genevois qui avaient séjourné dans le pays. Les investigations seront freinées par la Covid-19 avant de reprendre après la pandémie et aboutir à l’arrestation du mis en cause, rapporte le journal Bes Bi.