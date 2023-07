Îles Canaries: 83 personnes à bord d'une pirogue secourues et 2 corps sans vie découverts

83 personnes à bord d'une pirogue ont été secourues par le navire Guardamar Calìope. Deux (2) corps sans vie soit un homme et une femme, ont été découverts à leur arrivée aux Îles Canaries.



Avec une coupe et un design plus ou moins identique à ceux d'un bateau sénégalais, l'embarcation a été aperçue dans le sud de Maspalomas. Selon les secours, ils sont arrivés à Arguineguin à 5h 05mn dans les Îles Canaries.