Le Directeur des Droits de l’Homme au ministère de la Justice va peut-être payer de son poste ses propos tenus devant le Comité des droits de l’Homme des Nations Unies à Genève.

Moustapha Ka, qui avait déclaré que le gouvernement du Sénégal est prêt à réparer le préjudice subi par Karim Wade pour se conformer aux constatations du Comité des droits de l’Homme de l’Onu, a été convoqué par son patron Me Malick Sall, pour une séance d’explication, informe le journal Libération.



Après le communiqué du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur pour démentir toute décision du gouvernement sénégalais de « réhabiliter » monsieur Karim Wade, une vidéo de Moustapha Ka a été publiée dans les médias en ligne et sur laquelle, il prend des engagements en tant que représentant de l’Etat du Sénégal à « réhabiliter » le fils de l’ancien président.