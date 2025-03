Immatriculation des deux-roues : 88 751 dossiers validés, plus de 13 223 refusés

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, a tenu une conférence de presse ce mardi pour annoncer la prolongation de l'immatriculation des deux-roues et dresser le bilan des deux mois de campagne.



Selon lui, 109 631 dossiers ont été enrôlés, dont 88 751 validés, contre seulement 18 600 dossiers validés pour toute l’année 2024.



« Nous avons immatriculé en deux mois d’opération coup de poing près de 05 fois plus durant les 12 mois de 2024. Ce bond considérable témoigne de la forte adhésion des usagers à cette démarche », a fait savoir Yankhoba Diémé.



Cependant, 13 223 dossiers ont été rejetés, principalement en raison de l'absence de pièces justificatives essentielles (certificat de vente, facture, CMC, etc.). « Une analyse détaillée révèle que le problème de légalisation du certificat de vente est la première cause de rejet, représentant 63% des cas », a souligné le ministre.



Face à cette situation, le gouvernement a décidé une prorogation de deux mois, jusqu’au 25 mai 2025, pour l’immatriculation gratuite des deux-roues sur l’étendue du territoire national.