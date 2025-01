Immatriculations des deux roues : Tivaouane prend date le 29 janvier 2025

Le préfet Mamadou Guèye a annoncé lors d’une réunion d’information tenue lundi que le département de Tivaouane entamera le processus d’immatriculation des deux-roues le 29 janvier prochain. Les opérations se dérouleront au Champ de courses de Tivaouane, avec des sessions prévues à Taïba-Ndiaye, Meckhé et Notto. Les autorités locales, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les associations de conducteurs ont participé à cette réunion pour assurer une bonne coordination.



Cette initiative lancée par le Premier ministre Ousmane Sonko vise à renforcer la sécurité des conducteurs de moto-taxis Jakarta, estimés à environ 7.000 dans la commune de Tivaouane, et des usagers de la route. Cette phase d’immatriculation ne concerne pas les tricycles.