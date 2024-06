Immigration clandestine : 52 migrants secourus au large de Mbour

le19 juin 2024, le patrouilleur le NIANI a secouru une embarcation de migrants. L’intervention s'est déroulée aux alentours de 16h, à environ 57 kilomètres au large de Mbour.



La pirogue a pris départ en Gambie dans la nuit du 18 au 19 juin, l'embarcation transportait 52 migrants issus de plusieurs pays de la sous-région, notamment la Gambie, la Guinée-Bissau, le Nigeria et le Sénégal.

Selon le capitaine du patrouilleur, les migrants étaient dans un état de grande fatigue et de stress, mais aucun blessé grave n’a été signalé. Après leur sauvetage, ils ont reçu des premiers soins et de la nourriture.