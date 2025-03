Immigration clandestine : le maire de Dionewar arrêté pour son implication présumée

Le maire de Dionewar, Lansana Sarr, a été arrêté et placé en garde à vue samedi dernier à la brigade de gendarmerie de Foundiougne, dans le cadre d’une enquête sur l’organisation d’un voyage de migrants clandestins. L’homme est suspecté d’être impliqué dans une affaire qui a récemment défrayé la chronique, celle de l’interception d’une pirogue transportant des migrants clandestins.



L’opération de sauvetage a eu lieu à Bassar, dans la commune de Bassoul, où la pirogue a été repérée et interceptée. Les autorités ont ainsi mis la main sur 241 migrants, parmi lesquels une majorité était de nationalité sénégalaise. Parmi eux, 111 Sénégalais ont déjà été relâchés, et les autorités continuent de traiter les cas des autres ressortissants étrangers, en vue de leur libération.



Les circonstances exactes dans lesquelles le maire de Dionewar aurait pu être impliqué dans cette organisation de migration clandestine font l’objet d’une enquête approfondie. Des interrogatoires et des analyses des réseaux criminels liés à cette activité illégale sont en cours pour déterminer les responsabilités de chaque acteur dans cette affaire.