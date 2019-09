Inauguration Massalikoul Jinaan: près de deux millions de personnes y étaient

La capitale sénégalaise a refusé du monde ce vendredi 27 septembre 2019, à l’occasion de l’inauguration de la plus grande mosquée de l’Afrique de l’Ouest.



Plus de deux (2) millions de personnes ont assisté à l’événement si l’on en croit à des sécuritaires de la place Washington.



La mosquée Massalikoul Jinaan a été inaugurée en présence du Khalife général des Mourides, des Présidents Macky Sall et Abdoulaye Wade et de plusieurs autorités religieuses, coutumières et politiques du pays.