Inauguration Musée dédié à la vie du Prophète Mouhammad : Le Président Diomaye parle d'un "symbole de paix et de fraternité"

Le Président Bassirou Diomaye Faye a inauguré jeudi un musée « exceptionnel » dédié à la vie et à l’œuvre du Prophète Mouhammad (PSL).



D’après le chef de l’Etat qui qualifie ce musée d’un « modèle intemporel de miséricorde, de justice et de paix », a tenu à exprimer sa gratitude au serviteur des deux saintes mosquées, sa majesté le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi qu’à Son Altesse royale le prince héritier Mohammed bin Salman, « pour leur engagement constant en faveur du rayonnement de l’Islam et leur précieux soutien à la réalisation de ce projet ».



Le Président Faye a conclu en formulant un vœu : « Que ce musée soit une source d’inspiration pour tous, un pont vers une meilleure compréhension entre les cultures et un vecteur de paix et de fraternité ».