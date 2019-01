Inauguration du TER : Sokham Wardini a tressé des lauriers à Macky Sall

Hier, lundi 14 janvier 2019, lors de la cérémonie inaugurale du Train Express régional (Ter), c’est le maire de Dakar Sokham El Wardini qui a eu l’honneur d’accueillir le président de la République Macky Sall dans la place mythique Demba et Dupon.



Prononçant ainsi le mot de la bienvenue à la Gare ferroviaire de Dakar, la remplaçante du maire de Dakar révoqué Khalifa Ababacar Sall a magnifié « cet œuvre architecturale historique dont la réalisation donne plus d’éclat à cette partie de notre ville ».



« Je tiens particulièrement à remercier son excellence monsieur le président de la République de m’avoir invité à prononcer le discours de bienvenue de cette cérémonie d’inauguration du Train Express régional et j’y réponds avec un plaisir marqué par le sens républicain de cette cérémonie. Car chaque fois qu’il est un projet ce sont nos territoires et nos populations qui en sont les bénéficiaires. Quel bel exemple, le Train Express régional, qui va sensiblement améliorer la mobilité dans toute l’agglomération dakaroise », a soutenu le maire de Dakar, au moment où les khalifistes barraient la route menant à Sacré cœur, dénonçant ainsi le rejet du dossier de leur candidature par le Conseil constitutionnel.



Consciente également que Le train aura un impact certain sur la compétitivité de nos entreprises, le rendement des élèves et des travailleurs de ces villes, le maire de Dakar a plaidé devant le président de la République en tant que collectivité territoriale, l’accompagnement de l’Etat.



« Nous sommes dans l’Etat. Et les collectivités territoriales n’ont ni vocation, ni ambition à se substituer à l’Etat mais d’en être le prolongement dans le respect de compétences fixés par le code général des collectivités territoriales. Dans le levier qui prolonge les activités de l’Etat, les collectivités territoriales ont besoin de l’accompagnement de l’Etat pour répondre aux exigences de plus en plus nombreuses et complexes de la gouvernance. »