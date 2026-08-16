Incendie à Aby’s Garden: Amadou Ba se rend chez Aby Ndour et lui adresse un message fort

Quelques jours après l’incendie qui a durement touché Aby’s Garden, le président de Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji, Amadou Ba, s’est rendu auprès de son « amie et sœur » Aby Ndour pour lui témoigner son soutien.



Face à l’ampleur des dégâts, l’ancien Premier ministre dit mesurer la lourdeur de la perte pour la chanteuse, qui a consacré plusieurs années de travail et d’engagement à la construction de cet établissement.



« Je tenais à être à ses côtés pour lui témoigner personnellement mon soutien et toute mon affection dans cette épreuve », a déclaré Amadou Ba dans une publication publiée ce dimanche sur sa page facebook.



Le leader de Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji a également adressé un message de courage à Aby Ndour, à sa famille ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre Aby’s Garden.



« La force d’un parcours se mesure aussi à la capacité de se relever après l’épreuve », a-t-il souligné, réaffirmant tout son soutien à la chanteuse dans cette période difficile.



Amadou Ba souhaite ainsi accompagner Aby Ndour dans cette épreuve et l’encourager à se relever après les importantes pertes causées par l’incendie.