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Incendie à Aby’s Garden: Amadou Ba se rend chez Aby Ndour et lui adresse un message fort



Incendie à Aby’s Garden: Amadou Ba se rend chez Aby Ndour et lui adresse un message fort
Quelques jours après l’incendie qui a durement touché Aby’s Garden, le président de Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji, Amadou Ba, s’est rendu auprès de son « amie et sœur » Aby Ndour pour lui témoigner son soutien.

Face à l’ampleur des dégâts, l’ancien Premier ministre dit mesurer la lourdeur de la perte pour la chanteuse, qui a consacré plusieurs années de travail et d’engagement à la construction de cet établissement.

« Je tenais à être à ses côtés pour lui témoigner personnellement mon soutien et toute mon affection dans cette épreuve », a déclaré Amadou Ba dans une publication publiée ce dimanche sur sa page facebook.

Le leader de Nouvelle Responsabilité / Jamm-ji a également adressé un message de courage à Aby Ndour, à sa famille ainsi qu’à toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre Aby’s Garden.

« La force d’un parcours se mesure aussi à la capacité de se relever après l’épreuve », a-t-il souligné, réaffirmant tout son soutien à la chanteuse dans cette période difficile.

Amadou Ba souhaite ainsi accompagner Aby Ndour dans cette épreuve et l’encourager à se relever après les importantes pertes causées par l’incendie.
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Fatime Gueye

Dimanche 16 Août 2026 - 13:52


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