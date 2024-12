Incendie à l'hypermarché Exclusive de Yoff : d'importants dégâts matériels enregistrés, aucune perte humaine

Un violent incendie a ravagé ce lundi matin l'hypermarché Exclusive, situé à Yoff, causant d'importants dégâts matériels et plongeant les quartiers voisins dans l'obscurité.



Les origines du sinistre restent inconnues pour l'heure. D'après les premières informations, les flammes ont touché la devanture de l'établissement avant de se propager aux premiers et deuxièmes étages. Ces niveaux abritaient des articles inflammables, notamment des ustensiles, textiles et décorations en plastique, ce qui a exacerbé la gravité de l'incendie.



Les pompiers ont été mobilisés pour circonscrire l'incendie. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions de francs CFA, mais aucune perte humaine n’a été rapportée.