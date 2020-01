Incendie au Pakk-Lambaye de Pikine : les explications du lieutenant des sapeurs-pompiers

L’incendie qui s’est déclaré à Pakk Lambaye de Pikine, dans la banlieue dakaroise, dans la nuit du jeudi vers les coups de 5 heures du matin, a ravagé trois (3) places d’affaires. Les sapeurs-pompiers ont finalement maîtrisé le feu, ce, malgré les difficultés d’accès qu’ils ont rencontrées. Le lieutenant Saër Mine, officier de permanence du groupement d’incendies et de secours numéro 1, fait le point.



« Il s’agit d’un violent feu de plusieurs ateliers de menuiserie de bois contiguës à un immeuble R+3 à usage mixte à savoir: magasins plus habitations. 05 sauvetages ont été effectués d’urgence. Au bout de 2 heures, l’incendie a été maîtrisé et les risques de propagations, complètement écartés », explique-t-il.



S’agissant des moyens déployés par les soldats du feu pour maîtriser le flammes, il informe que : « La brigade nationale des sapeurs-pompiers a déplacé 16 engins, ce qui a permis d’arriver à éteindre l’incendie. Actuellement le déblai des amants de bois et de tôles qui constitués des stocks est toujours en cours ».



Profitant de cette occasion, le lieutenant Mine de lancer sur les ondes de la Sud Fm : « Les habitations au milieu du Pakk sont déconseillées et constituent un réel danger pour les occupants vu le potentiel calorifique qui entoure ces immeubles ».



L’absence de bouches d’incendie et l’encombrement des axes ont aussi constitué un réel problème dans « ce milieu qui est un point sensible à surveiller».