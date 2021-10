Incendie au Parc « Lambaye » de Dakar-Plateau: 4 heures pour venir à bout des flammes

Un incendie s’est déclaré au Parc "Lambaye", dans la commune de Dakar-Plateau (rue Tolbiac), hier jeudi matin aux environs de 09 heures. Sur les lieux, Djiby Diallo le sous-préfet de Dakar plateau, accompagné du Commissaire et du Commandant des sapeurs-pompiers, est venu s’enquérir de la situation.



Selon « Rewmi Quotidien », il a fallu plus de 4 heures de temps aux soldats du feu pour venir à bout des flammes. Pour cause, l’occupation anarchique des lieux avec des baraques et des objets de toute sorte, qui ont rendu difficiles l’accès et le travail pour les sapeurs-pompiers.



De son côté, le sous-préfet de Dakar-Plateau a déploré l’occupation anarchique de l‘espace public en plein centre-ville. Des actions qui selon le sous-préfet de Dakar-Plateau pourrait engendrer un problème de sécurité, de salubrité et de mobilité. Poursuivant, il a affirmé qu’ « en moins de cinq minutes les sapeurs-pompiers étaient sur les lieux, mais ils ont rencontré tous les problèmes du monde pour y accéder et lutter contre les flammes ».



Par ailleurs, Djiby Diallo a exhorté les populations à être conscientes du danger que cela constitue pour elles. Il demande aux propriétaires de ces espaces de les mettre en valeur ou de les céder à l’Etat du Sénégal qui pourrait en faire usage pour des équipements à caractère public.